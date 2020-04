ELU24 JA APOLLO KINO KONKURSS ⟩ Tee kodus vahva lühifilm ning võida pooleks aastaks kogu perele kinopiletid

«Mul on hea meel, et ajal, mil kinod on suletud, saame pakkuda kõikidele kinosõpradele võimalust näidata oma loovust ja filmida üles üks vahva klipp. Saame aru, et see polegi väga lihtne ülesanne, sest eriolukorrast tulenevad piirangud ei võimalda lühivideos kasutada väga dünaamilist lokatsiooni või suurt seltskonda. Olge loovad ja võtke asja huumoriga, kõige olulisem on klipi tegemisega kaasnev rõõm,» julgustab Apollo Kino Baltikumi turundusjuht Anett Kutti konkursil osalema vaatamata vähestele oskustele või võimalustele – publik hindab kindlasti humoorikat ja leidlikku lahendust enam kui ülikvaliteetset monteerimis- või näitlemisoskust.