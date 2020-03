«VIIMNE RELIIKVIA» 50 ⟩ Hävitav arvustus Sirbis ja Vasaras aastal 1970: Gabriel jääb tühjaks kestaks; film on vaatemängulisus, ei enam

Avaldame siin Sirbis ja Vasaras 15. aprillil 1970 ilmunud teatri- ja filmikriitiku Endel Linki arvustuse, mis kandis leiget pealkirja «Vaatemängulisus, ei enam».

«Viimne reliikvia» näib linastuvat niisama menukalt nagu «Kevadegi». Kuigi kinnomineku ajendeid on mitmesuguseid, võib selle paralleelsuses leida ka ühist — on ju Bornhöhe ajaloolised jutustusedki paljuloetud raamatud ja tullakse vaatama , mis «Vürst Gabrielist» ekraanil on saanud. Teiseks huviäratajaks on küllap needsamad ajendid, mis seiklusfilme alati on populaarseks teinud. Eelnevaga pole tahetud sugugi väita, et kinokülastajate huvi meie stuudio loomingu vastu muidu puuduks, seda on ikka jätkunud ja järk-järgult on publiku usaldus isegi suurenenud, eriti viimasel ajal. Alust selleks on andnud filmitegijate professionaalsuse tõus.

«Viimse reliikvia» lavastuses ilmnev professionaalsuse aste määrabki otsustavalt filmi vastuvõetavuse. Režissöör Grigori Kromarov ning kogu filmigrupp pole säästnud vaeva ega higi seiklusfilmi võtete arsenali žanripäraseks rakendamiseks nii temale endale kui ka kogu filmigrupile varem proovimata laadis. On selge, et ettevõtmine oli seotud teatud riskiga, nagu see uute vahendite kasutamisel ikka on, sest käesoleval spetsialiseerumise ajastul on iga žanri keskminegi tase küllalt kõrge. Ent seda meeldivam on tõdeda , et just žanriprintsiipide rakendamisel on saavutatud ajalooainelisele seiklusfilmile küllaltki sobiv rütm (rohkem küll filmi teises pooles) ning laad ja see ka üldjoontes algusest lõpuni läbi viidud. Selles vaatemängulisuses on stiilitunnet, film suudab köita oma tõusude ja langustega , episoodidega, kus on mängus peategelaste saatus, romantilise armastusloo lüürika ja sellesse põimuvate maaliliste looduspiltide ning olustikustseenide vaheldumisega. Ja lõpuks ka seoses niisuguste üllameelsete romantiliste peategelastega, nagu Agnes ja Gabriel, keda kehastavad sümpaatselt Ingrida Andrin ja Aleksander Goloborodko.

Küsimusi tekib ka Gabrieliga seoses. Gabriel kui filmi keskne kangelane pole jäetud mitte ainult ilma biograafiata (rudimentaarsed seosed jutustusega panevad muuhulgas kas või küsima — milline on tema vahekord Ivoga?), vaid ka ilma omapoolsete suuremate taotluste ja mõteteta.