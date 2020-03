SAATELÕIK ⟩ Üllatavad Eesti võttepaigad, mis jõudnud laias maailmas kokku miljardite silmapaaride ette

Juba sel suvel jõuab kinoekraanidele Eestis filmitud suurim ekraaniteos, Christopher Nolani «Tenet», kuid Eesti on üha populaarsem võttepaik ka näiteks suurfirmade reklaamidele.



Filmitootjaid Eestisse toova Film Estonia juht Nele Paves ütles «Pealtnägijale», et möödunud aastal käis siin tegelikult kokku kümme välismaa kinorežissööri. Samuti palju välismaa tootjatega koostööd tegeva Nafta Filmsi produtsent Diana Mikita aga täheldas, et Eesti on hetkel praegu väga mitmes Euroopa riigis vaat et number üks võttekoht ning üha enam leiavad siia tee ka USA ja Aasia tootjad.