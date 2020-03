VIDEOD ⟩ Kas uuesti massidesse jõudnud 10 aasta tagune viirusefilm «Nakkus» oli hoiatuseks COVID-19 eest?

«Kollektiivsed hirmud silmaga nähtamatu vaenelase ees ei jää kajastumata filmides ja videomängudes. Uus kümnend algas ärevalt kõigile, kes kalduvad tervise pärast muret tundma, sest ootamatult saabunud koroonaviirus on jõudnud kiiresti nakatada tuhandeid. Kuna haigete arv järjest kasvab, lähevad inimesed kõikjal maailmas paranoilisemaks, kuid püüavad nakkushaiguste olemust meelelahutuse kaudu ka sügavamalt mõista. /.../ Haigused on omamoodi ajatu teema, sest meditsiin ei ole nii kaugele arenenud, et inimesed oleksid alati immuunsed ohtlikele pisikutele, ja ajalooliselt on katkud nõudnud miljoneid inimelusid, tappes rahvamasse tõhusamaltki kui mõni suur sõda või looduskatastroof,» kirjutab filmikriitik Ralf Sauter.

Sauter kirjutab ka hetkel voogedastusteenustes järsku väga vaadatavast filmist «Nakkus» (Contagion, 2011), mis toob ekraanile surmava viirusega võitlema terve rea suurepäraseid

näitlejaid (Gwyneth Paltrow, Matt Damon, Kate Winslet, Jude Law, Marion Cotillard, Laurence Fishbourne). Film on hetkel Warner Brosi kataloogis üks menukamaid, sest ilmselt meeldib inimestele endale isegi tõsises olukorras veelgi rohkem hirmu nahka ajada või siis hoopiski vaadata filme usus, et näevad stsenaariumit, mis tegelikkuses ealeski ei korduks.

Meedias levivad kulutulena artiklid, mis seostavad filmis nähtut koroonaviirusega, justkui oleks film hetkel maailmas toimuvat n-ö ette ennustanud. Oma sõna on sekka öelnud ka režissöör Steven Soderbergh, kes teadis juba filmi tehes, et järgmine suure viiruse tulek on vaid aja küsimus, sest seda rääkisid kõik spetsialistid, kellega ta filmi jaoks taustatööd tehes suhtles – ning see oli juba 10 aastat tagasi.



Nii olevatki «Nakkus» olnud ka teataval määral hoiatusfilmina mõeldud. Mõistagi on tegu siiski fiktsiooniga, ent – nagu filmistki järeldub – piisab vaid «vale sea ja vale nahkhiire» kokkupuutest, kui võib sündida uus H1N1, SARS või kõnealuses filmis kiiresti tappev MEV-1.

Filmi stsenarist julgustas kõiki aga oma viimases intervjuus Vulture'ile, et kui inimesed said lahti leetritest ja rõugetest, siis on ka koroonaviiruse «purki» püüdmine vaid aja küsimus.