BONDI JÄLGEDES ⟩ Eesti draama «Rain» esilinastus lükkus septembrisse

«Soovime, et meie film jõuaks kõigi vaatajateni ning nad ei peaks tundma, et kinno tulemine võib kuidagi nende tervisele kahjulik olla. Olles kursis Terviseameti soovitustega ning nähes, mis praegu toimumas on, soovime filmi väljatuleku edasi lükata ohutumasse aega,» kommenteerib otsust produtsent Kristjan Pütsep.

Uue Eesti mängufilmi «Rain» režissöör Janno Jürgensi sõnul on linaloo allhoovuseks hirm ja suutmatus end ja oma õrnemaid tundeid väljendada ning sellest tulenevad probleemid.

«Ehkki kõik on pidevas muutumises ning iga järgnev põlv on eelmisest erinev, on iga järgnev põlv ka eelnevale kohutavalt sarnane. Mind huvitavad need erinevused ja sarnasused ja see muutumine,» lisab Jürgens.

Laiemalt räägib «Rain» vennaarmastusest, eneseotsingutest, hoolimisest ja vihkamisest, armumistest ja armastuse purunemisest, mis kõik kokku jutustab sellest, mida tähendab inimeseks olemine.

Filmis mängivad Indrek Ojari, Marcus Borkmann, Rein Oja, Laine Mägi, Ivo Uukkivi, Meelis Rämmeld, Magdalena Poplawska (Poola) jt. Filmi stsenaristid on Anti Naulainen ja Janno Jürgens, operaator on Erik Põllumaa, monteerija Przemyslaw Chruscielewski (Poola), kunstnik Matis Mäesalu, kostüümikunstnik Liis Plato, heliloojad Misha Panfilov ja Reinis Sējāns (Läti). Filmi produtsent on Kristjan Pütsep ja selle on tootnud Alasti Kino.