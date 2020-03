PROBLEEM ⟩ Kuidas mõjutab koroonaviirus Nolani Tallinnas filmitud spioonipõnevikku «Tenet»?

Peamine mure seisneb selles, et filmide turundusplaanid on omavahel seotud – see, milliseid treilereid sulle kinos filmi eel näidatakse, pole sugugi mitte juhuslik. Bondi-filmi ärakukkumine tähendab seda, et pole filmi, mille eel näidata näiteks Nolani «Teneti» treilerit, mis oleks suunatud samavõrd sarnasele vaatajale. Kuna mängus on suured rahad, siis aetakse sellised detailid ja nüansid väga täpselt paika. Küll aga pole «Tenet» kõige hullemas olukorras: selle treilerit võib näidata «Kiired ja vihased 9» ja Tom Cruise'i filmi «Top Gun: Maverick» eel, mis sel kevadel välja tulevad, ent nimetet filmidel endil on küll keerulised ajad, sest nende panused olid Bondi-filmiga seotud promol. Lisaks on mais saabumas suur Marveli film «Must lesk», mis annab samuti võimaluse Nolani uut filmi võimsalt promoda.