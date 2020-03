TREILER ⟩ Prantsuse kino kuulsaim paar «Mees ja naine» jätkavad oma armulugu 30 aastat hiljem

2019. aasta versioonis näidatakse minevikumälestustena ka kaadreid vanematest filmidest ning ka uues versioonis kõlab Francis Lai aegumatu muusika. See on tõeline nostalgiarännak, tõeline Prantsuse film suure P-tähega. Soovituslik kõigile, kes on kunagi nautinud filmi «Mees ja naine». Kõrvalosas astub üles Monica Bellucci.