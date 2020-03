FILMIKÄGU ⟩ Mis filme koroonakarantiinis Eesti rahvas enim vaatab ning mis seisus on filmitööstus?

«See eskaleerus nüüd küll kiiresti! Hoolimata kinode sulgemisest, otsustasime «Filmikägu» siiski lahti hoida. Kinonädalavahetusest rääkida ei saa, aga videolaenutuse edetabelitest küll. Aitäh, Elisa Eesti ja Telia Eesti, kes saatsid meile edetabeli filmidest, mida inimesed nende videolaenutustest möödunud nädalal kõige rohkem laenutasid. Võtame telefonikõne ka Eesti Filmi Instituudi juhile Edith Sepale, et uurida, mis saab Eesti filmidest ja milline on Euroopa filmitööstuse olukord. Muuhulgas tuli jutu käigus välja, et Disney+ saabumine Eestisse võib olla lähemal kui arvasime. Uudistes räägime suurstuudiote reageeringust kriisile ja räägime, kes võltskullati üle Kuldvaarikate jagamisel. Uued filmid on kõik edasi lükkunud. Millised ja kui kaugele, räägime saates. Lisaks anname väikese ülevaate, millised uued filmid lisanduvad järgmisel nädalal Elisa videolaenutusse, mida pakub tavakava ja mida on oodata Netflixi,» tutvustavad saadet selle tegijad Kristjan Gold ja Lauri Kaare.