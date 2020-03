TREILER ⟩ Rosamund Pike kehastub jõulises draamas «Radioaktiivne» kiusatud naisteadlaseks Marie Curie'ks

Maailma kuulsaima naisteadlase abikaasat Pierre Curie'd kehastab Sam Riley («Pahatar»). Filmis astub üles värskelt kinodesse jõudnud ajaloohõngulise romantilise komöödia «Emma» staar Anya Taylor-Joy. Visuaalselt haarava, Toronto filmifestivalil esilinastunud filmi lavastas Oscarile nomineeritud režissöör Marjane Satrapi . Mõjuka naisrežissööri kuulsaimaks tööks on Oscarile nomineeritud «Persepolis» (2007), mis jutustas muslimirevolutsiooni aegses Iraanis kasvava tüdruku lugu. Animeeritud film põhines graafilisel romaanil, mille autor ja illustraator oli Satrapi ise.

Kaasahaarava draama aluseks on Lauren Rednissi koomiksiromaan «Radioactive: Marie & Pierre Curie: A Tale of Love and Fallout».