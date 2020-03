TELESKETŠ ⟩ Selgus, mis kokteili James Bond siis tellib, kui ta peohoos lipsu lõdvaks laseb

Nii astus agent 007 rolliga hüvasti jättev Daniel Craig üles USA kuulsaimas huumorisaates «Saturday Night Live», kus mainis, et kolis nüüd New Yorki ja juhatas sisse «oma lemmikstseeni uuest filmist» ehk lõbusa sketši James Bondist kasiinos, kus õnnesärgis sündinud mees isegi täringu peal seitsmeid viskab (olgu, kahe täringu peal) ja ootamatult võitma hakkab. Suur menu mängusaalis hakkab salaagendile paraku aga sedavõrd pähe, et too end unustab ning alati soliidsest Bondist saab võidujoovastuses peoloom, kes ei telli baarist sugugi mitte oma harilikku peent kokteili, vaid hoopis midagi palju metsikumat.



Joogi tellimise koht alates 3:20: