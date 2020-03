TREILER ⟩ Püha naiivsus või õnne valem? Tööd rügava üksikema Katie Holmesi ellu tuleb unelmate mees, kui ta vaid laseb

Rhonda Byrne'i 2006. aastal ilmunud ja üleilmseks fenomeniks saanud romaanil «Saladus» põhinev film jutustab tööd rügavast noorest lesest Miranda Wellsist ( Katie Holmes ), kes üritab üksi kolme last kasvatada. Võimas torm toob ta ellu hävitava väljakutse ja salapärase mehe Bray Johnsoni ( Josh Lucas ). Vaid mõne päevaga tõstab Bray kohalolek perekonna tuju, kuid tal on saladus, mis võib kõike muuta.

«Saladust» on müüdud maailmas üle 30 miljoni raamatu, see on tõlgitud 50 keelde ja see püsis New York Timesi bestsellerite nimekirjas 190 nädalat.



Apollo Kinodes alates 17. aprillist 2020.



Vaata seansside aegu ja osta pilet siit.