«Alati ühenduses» näitab, kui hirmus ja naljakas oleks, kui tehnika võtaks inimeste juhtimise üle

Kui loominguline autsaider Katie Mitchell saab oma unistuste filmikooli sisse, rikub ta plaani ülikooli lennata ta loodusearmastajast isa Rick, kes otsustab, et kogu pere peaks koos Katiega enne tütre kodunt lahkumist autoga veel ühe ühise maanteeretke tegema. Katie ja Rickiga liitub sel reisil ülejäänud perekond, nende seas Katie pööraselt optimistlik ema Linda, ta kentsakas väikevend Aaron ja pere vahva pontsakas mops Monchi.



Mitchellide plaanid rikub aga ootamatu tehnoloogiamäss: inimeste armastatud elektroonilised seadmed, alates telefonidest koduseadmeteni ja uudsete robotiteni välja, otsustavad, et on aeg maailm vallutada. Kahe sõbraliku vigase roboti abiga peavad Mitchellid oma probleemidest üle olema ja koostööd tegema, et üksteist ja maailma päästa.



Apollo Kinodes alates 23. oktoobrist 2020.



Vaata seansside aegu ja osta pilet siit.