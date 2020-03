FILMIKÄGU ⟩ Käopesas külas «varbamees» Kait Kall, kes räägib asjadest, millest me ei räägi

«Räägime Kait Kalliga asjadest, millest tavaliselt ei räägita. Kuidas kirjutada head stsenaariumit, kuidas ehitada üles stand-up etendust ja kuidas toibuda, kui sulle on pudeliga pähe löödud? Uuest suhtekomöödiast «Asjad, millest me ei räägi» räägime siiski ka. Uudistenurk on suuresti Bondi päralt, sest ei ole tavapärane, et kuu aega enne esilinastust lükatakse film mitu kuud edasi. Põhjustest juba saates. Lisaks veel Scott Derricksoni ja Chris Evansi ühine Bermuda kolmnurgast rääkiv projekt, Banderase liitumine «Uncharted'i» filmiga ja Jason Stathami lahkumine Kevin Harti uue projekti juurest. Kodumaise kinokuu avab «Asjad, millest me ei räägi», millele pakuvad sel nädalal konkurentsi «Kuuba võrgustik», «Jagaa: Sünge metsa õudus», «Emma» ja dokumentaalfilm «Naine»,» tutvustavad saadet selle tegijad Kristjan Gold ja Lauri Kaare.