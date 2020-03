TREILER ⟩ Pealiku pojal tuleb «Viiking Vic: maagilises mõõgas» päästa oma ema needuse kütkest

Viiking Vicky ehk lühendatult Vic on kuulsa viikingipealiku Halvari poeg, kes unistab isaga merereisile minekust, et osa saada suurtest viikingite seiklustest. Isa peab Vickyt aga seikluste jaoks veel liiga väikeseks ja ei taha sellest kuuldagi. Kui Vicky ema aga kogemata Loki maagilise mõõga tõttu kullast kujuks muutub, peavad viikingid võtma ette merereisi jumalate koju Asgardi – kohta, kus on võimalik mõõk hävitada ning sellega needus murda. Vicky mõtleb välja kavala plaani, kuidas reisiseltskonnaga kaasa minna ning tema leidlikus päästab viikingid teel nii mõnestki ohtlikust olukorrast ja tõestab, et ta on tõeline viiking.