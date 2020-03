TREILER ⟩ Tom Hanksi märg ja märulirohke sõjafilm peaks meeldima kõikidele maailma isadele

Kõigest ühe filmi (2009. aasta draamamüsteerium «Get Low» Robert Duvalli, Bill Murray ja Sissy Spacekiga) lavastanud režissöör Aaron Schneideri käe all valminud filmi kirjutas käsikirjaks Hanks ise ning seda C.S. Foresteri romaani põhjal, mis räägib USA mereväelasest, kes peab juhtima liitlasvägede laevastikku, sabas salk natside allveelaevu.

Filmimeedias on film hellitavalt nimetatud dadcore'iks ehk tegu on filmiga, mis peaks iseäranis meeldima isadele, kuna «kompott» koosneb kõigist neist asjadest, mis isadele läbi kogu filmiajaloo on meeldinud ja neid huvitanud: tõsielulised sündmused, sõda, allveelaevad, üldse kõik laevad ja kangelaslikud n-ö tõelised mehed.