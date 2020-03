HUVITAV SARI ⟩ Mark Ruffalo mängib nukras draamasarjas väga erinevaid kaksikvendi

Tegu on romaanil põhineva perekonnasaagaga, mille keskseteks teemadeks reetmine, ohverdused ja andestus. Loo keskmes on keskealine mees Dominick Birdsey, kel on keeruline suhe oma skisofreenikust identse kaksikvenna Thomasega, keda ta püüab vaimuhaiglast vabastada.

Sarjas löövad kaasa teisedki tuntud ja väga nimekad näitlejad: Juliette Lewis, Imogen Poots ja Rosie O'Donnell. Miniseriaali lavastas ameeriklane Derek Cianfrance, kelle kuulsaimad tööd on kõik kurblikromantilised ja raskemeelsed: «Kurb valentinipäev» (Blue Valentine, 2010), «New Yorgi varjus» (The Place Beyond the Pines, 2012) ja «Valgus ookeanide vahel» (The Light Between Oceans, 2016).