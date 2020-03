BLOGI ⟩ Koroonakriis filmiäris: Tom Hanks sai viiruse, Cannes küsimärgi all, «Mulan» ikkagi esilinastub Londonis

Samal ajal kui üha selgemalt antakse soovitusi massisündmustel mitte osaleda, laiutab Hiinas juba nende uuest aastast saati tühjus muu hulgas ka kinosaalides. Äsjane James Bondi filmi edasilükkamine viiruse tõttu on löönud rütmist välja aga vaat et kogu lääne kinotööstuse, mida ähvardab juba praegu miljarditesse dollaritesse ulatuv kahju.



