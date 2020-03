BLOGI ⟩ Koroonakriis filmiäris: Kinod kinni, produktsioonid pausil, suurfilmid lükkuvad jutti edasi

​Koroonaviiruse üha laiema leviku tõttu kannatavad kõik majandussektorid, ent iseäranis tugeva löögi all on meelelahutustööstus sh kinod, filmitegijad ja festivalid. Uusi uudiseid tuleb peale igapäevaselt, seega hoiame sündmustel silma peal blogis, mis täieneb pidevalt.



Vaata ka välisväljaannete ülevaatlikke ja pidevalt uuenevaid meelelahutustööstuse kriisiblogisid: Vox, IndieWire, Independent ja Deadline.



Loe ka Vulture'i artiklit «Koroonaviirusel on Hollywoodile katastroofilised tagajärjed».