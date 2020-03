TREILER ⟩ Lõpuks kohal: Fukushima katastroofist valmis hingepõhjani raputav hävingudraama

Omal allegoorilisel moel rääkis Fukushima katastroofist ka 2016. aasta koletisfilm «Shin Godzilla» ning vändatud on dokumentaalfilme, ent üldiselt on tegu esimese täismahus ekraanitaiesega, mis selle lõppenud kümnendi ühe hirmsama sündmuse vaatajateni toob.



Tegu on jaapanlaste toodanguga: filmi lavastas Setsurô Wakamatsu ning tootis Jaapani meediahiid Kadokawa.