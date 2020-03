VÄÄRT VAATAMINE ⟩ Apollo Kinod toovad naistepäeval kinoekraanile 2000 õrnema soo esindaja mõtted

Hoolimata laiaulatuslikust skaalast pakub film väga intiimse pildi nendest, kes moodustavad pool inimkonda. See on ühtlasi võimalus heita pilk ülekohtule, mille all naised kannatavad kõikjal maailmas, kuid film tahab toonitada pigem naiste sisemist jõudu ja nende võimet maailma muuta. Seda hoolimata kõikidest raskustest, millega nad silmitsi seisavad.