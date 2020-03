TREILER ⟩ Serbia komöödias «Hotell Belgrad» ärhardab rahajõmmi naisevõtt ja mafioosost äi

Noor ja sarmikas Paša (Miloš Bikovitš) elab külluses. Pärides rikkalt vanaemalt kesklinna luksushotelli, on ta elu lausa lust ja lillepidu. Lõputud peod, šampanja ojadena ja kuumad tibid suudavad pimestada mõistuse ning tõmbavad tuurid nii üles, et ei saa enam õigeaegselt pidama. Harjudes eduka ettevõtja rolliga, sattub Paša ühel päeval nii täbarasse olukorda, kust pole pole enam lihtsalt võimalik välja rabeleda. Nimelt ähvardab teda naisevõtt!

Kõik algab sellest, et noormehega juhtub äpardus. Ta lõhub kogematta rariteetsete antikvaaresemete kollektsiooni, mis paraku kuulub Belgradi maffia bossile. Ainuke võimalus süü lunastada, on abielluda kurikaela tütrega, kes on juba Pašale silma peale pannud. Probleem on aga selles, et peigmees ei taha kohe üldse abielluda.