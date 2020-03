TÄHELEND ⟩ Millise Hollywoodi režissööri filmis meeldiks mängida välismaal kuulsust koguvale Pääru Ojale?

Paul Thomas Anderson on 49-aastane ameerika filmilavastaja ning kuulub, nagu eakaaslane Quentin Tarantinogi, n-ö videolaenutuse põlvkonna režissööride hulka , kes on sisuliselt filmifännid ja kujundasid oma stiili ohjeldamatu filmihuvi najal, mis on nende intensiivsest ja rikkalikust loomingust ka läbi kumab.

Oma esimese filmi tegi Anderson juba 8-aastaselt ning tema kuulsaimad linateosed on «Boogie Nights» (1997), «Magnoolia» (1999), aga ka «Veri hakkab voolama» (2007) näiteks «Meister» (2012), milles astusid üles värske Oscari-võitja Joaquin Phoenix ning varalahkunud Philip Seymour Hoffman. Tema filme iseloomustavad laiad kaameranurgad ning tegelastega kaasa liikuv kaamera, sürreaalsevõitu must huumor ning paljude inimlike puudustega ja ennast hävitavad tegelased, kes ei sobitu oma keskkonda. Sageli on tema olemuselt väga humanistlike filmides teemaks perekonnasuhted (režissöör on pärit 9-lapselisest perest) ja ka religioossed sümbolid.