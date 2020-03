TÄNA TELEKAS ⟩ Hollywoodi naiste rekordeid purustanud kassahitt «Wonder Woman» esmakordselt teleekraanil

Kultuslik seiklusfilm amatsoonide printsessist Dianast (Gal Gadot), kes on treenitud võitmatuks sõdalaseks. Kui kõrvalisele paradiisisaarele kukub lennuk, jutustab piloot välismaailmas toimuvast suurest konfliktist. Diana lahkub kodust, olles veendunud, et suudab lõpliku hävingu ära hoida. Võideldes suures sõjas, mis peab lõpetama kõik maailma sõjad, avastab Diana oma tõelised võimed ja eesmärgi.



Film kuulub DC koomiksifilmide universumisse ehk jagab tegevusliine Batmani-filmidega.



Tegu on erakordse linalooga mitmes mõttes: režissöör Patty Jenkinsi linalugu teenis ülemaailmselt 822 miljonit dollarit kassatulu ning tõusis seega enimteeninud filmiks, mille lavastas ainuisikuliselt naine (ühtlasi ka kõige suurema eelarvega film, mis on naise lavastada antud).