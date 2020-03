ARVUSTUS ⟩ «Nähtamatu mees» demonstreerib, kui keeruline on naisel põgeneda türanliku mehe eest

«Film mõjub ajakohasemalt, sest värske loo südames on võimuka ja vägivaldse mehe küüsist pääseda lootev naine, kelle läbielamised peegeldavad probleeme, mida on laialdaselt teadvustada aidanud #metoo liikumine. Cecilia lugu demonstreerib, kuivõrd keeruline on kannataval naisel põgeneda jõukusega õnnistatud türanliku mehe eest. Päris maailmaga on vaatajal kerge paralleele tõmmata, kui Cecilia püüab lähedasi veenda, et sadistlik abikaasa on ta leidnud ja terroriseerib teda jälle. Ometi ei taheta Ceciliat uskuda, sest tema järeldus, et Adrian on muutunud nähtamatuks, kõlab sedavõrd hullumeelselt… aga kas ei peeta päris maailmaski traumeerivatest rünnakutest rääkivaid naisi sageli hullumeelseteks? Kas ei jää väärkohtlejate tõeline olemus avalikkusele samamoodi nähtamatuks?» kirjutab Sauter oma arvustuses «Mida teevad hirm ja vägivald inimesega?».