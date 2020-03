NÜÜD KINOS ⟩ Puhvis kleidid, armuintriigid, häbitu Eesti seksikomöödia, Kuuba spioonid, 2000 naist ja Vene õudukas

Linnaäärses eliitrajoonis kaovad jäljetult lapsed, kelle olemasolu lapsevanemad hiljem ei mäleta. Nad jätkavad muretult oma elu, nagu midagi polekski juhtunud. Kadunud lapsed viib endaga kaasa üks salapärane naine – kui mõnda perekonda sünnib laps, koputab ta pere uksele ja pakub end lapsehoidjaks. Ta on viisakas, haritud ja kohusetundlik ehk pealtnäha täielik musterlapsehoidja, kuid seda mitte kauaks.



Noor abielupaar (Aleksei Rozin ja Svetlana Usinova) kolib metsaäärsesse unistuste majja, kus on alati värske õhk, idüll ja sõbralikud naabrid. Vanemad palkavad vastsündinud tütrele ja teismelisele pojale Jegorile (Oleg Tšugunov) kohe ka sõbraliku lapsehoidja. Pärast lapsehoidja (Marjana Spivak) ilmumist hakkab majas toimuma midagi kummalist: Jegor kuuleb öösiti hirmutavaid helisid, näeb lapsehoidja tumedat varju mööda maja liikumas ja väikeõe voodi kohal midagi pobisemas. Poisi juttu vanemad tõsiselt ei võta, sest majja paigaldatud valvekaamerad midagi kahtlast ei tuvasta. Olukord väljub kontrolli alt, kui Jegor koolist koju jõudes avastab, et õde ja kummaline lapsehoidja on jäljetult kadunud. Väikse õe mänguasjad, riided ja fotodki on kadunud. Miski ei viita sellele, et majas oleks kunagi elanud tüdrukutirts. Ka Jegori vanemad on juhtunu suhtes ükskõiksed, sest nad ei mäleta, et neil oleks üldse olnud pisitütar. Nii otsustabki Jegor ise oma õe üles leida.