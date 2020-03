KUUM KÕLAKAS ⟩ Kuningliku elu hüljanud Meghan Markle loodab Hollywoodis kiiret tähelendu?

Kuuldused tema naasmisest vanade liistude juurde hakkasid liikuma kohe pärast teadaannet, et tema ning abikaasa prints Harry oma pereelu ookeani taha kolivad ning monarhide kombel enam elada ei soovi, kirjutab Fox Business.

Niipea kui 38-aastane Markle oli endalt kuninglikud ahelad heitnud, korraldas tema agent talle juba esimese rolli, milleks oli pealelugeja roll Botswana loomakaitseasutuse Elephants Without Borders dokumentaalmaterjalidele. Et tellimuse esitas Disney, siis on tal vaat et taas n-ö käpp sees meelelahutustööstuse suurimas ettevõttes.

Nüüd käivadki jutud, et ambitsioonika Markle'i, kelle silmapaistvaimaks rolliks on siiani juristi kehastamine seriaalis «Pintsaklipslased», sihiks on saada roll mõnes koomiksifilmis. Et Marveli stuudio kuulub samuti Disney'le, siis liigub naine õiges suunas, ent küsimuseks jääb, kas tal enam on šansse näitlejana läbi lüüa, sest temast on saanud kõrge profiiliga seltskonnadaam.

Teisalt aga ehk ongi just koomiksifilm õige ettevõtmine, sest neis pole tegelased kunagi liiga realistlikud, ning tegemist on pea alati vaid suurejoonelise ja nüüd ka kõrgtehnoloogilise meelelahutusega, millel Martin Scorsese «kooli» kohaselt filmikunstiga palju pistmist pole. Ja ärgem unustagem – koomiksifilmid nagu «Tasujad» on tõusnud maailma enimteenivateks filmideks, seega pole imestada, et Markle'ile võib meeldida mõte kopsakast palgatšekist, mille võiks tagada oma kuulsa näo ja nime laenamine, ilma et peaks liiga tõsist näitlejatööd tegema ning sellega ka kriitikatuld taluma.