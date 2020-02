Hollywoodi režissöör paljastas «ärisaladuse»: Apple keelab pahalastel iPhone'i kasutada

Põnev infokild tuli avalikuks Vanity Fairi intervjuus ning ehkki režissöör hakkas korraks isegi kahtlema, kas tal ikkagi tasub oma tulevikufilmide ja Apple'i soosingu huvides see «ärisaladus» avalikuks teha, otsustas ta seda siiski teha, «sest see on huvitav infokild».



«Apple lubab filmides oma iPhone telefone näidata küll, kuid – ja see on mõrvamüsteeriumide puhul eriti oluline asjaolu – pahalased neid filmides kasutada ei tohi,» sõnas Johnson.



Nimelt seisvat Apple'i juhtnöörides mustvalgel, et nende tooteid tohib näidata vaid parimas valguses ja parimal moel, mis soosivad ettevõtte huve. Paraku tähendab see filmifännide jaoks aga seda, et kui mõni tegelane ikkagi iPhone'iga toimetab, siis ta paha olla ei saa ning see omakorda võib anda reetlikke vihjeid filmi lõpptulemuse suhtes.