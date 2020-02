KUULUTUS ⟩ Võigemastiga võttele! Filmimist lõpetav spioonifilm «O2» otsib rahvast uhkesse peostseeni

Eesti, Soome, Läti ja Leedu koostöös valmiv «O2» on ajastutruu spioonipõnevik, mille süžee käivitub 1939. aasta augusti lõpupäevil. Kohe-kohe on puhkemas Teine maailmasõda ja just nendel kriitilistel hetkedel langeb Eesti nõukogudevastase luure juht salamõrva ohvriks. Peagi selgub, et meie luure ridades tegutseb äraandja. Reeturi tabamine tehakse ülesandeks luureohvitser Feliks Kangurile (Priit Võigemast) ja algab pingeline kassi-hiire mäng. Samal ajal jõuab luureteenistusteni info, et Stalin ja Hitler on sõlminud tervet Euroopat ja ühtlasi ka Eestit puudutava salakokkuleppe. Olukorda ei muuda lihtsamaks ka Feliksit painav saladus, mille keskmes on kahe aasta tagune kirglik armusuhe poolatar Maria Dubrawskaga (Läti näitlejatar Agnese Cīrule).

Lisaks peaosalisele Priit Võigemastile ja Agnese Cīrulele löövad filmis kaasa Kaspars Znotiņš Lätist, tuntud Eesti näitlejad Elmo Nüganen, Rein Oja, Doris Tislar, Johan Kristjan Aimla, Pääru Oja, Tambet Tuisk, Indrek Ojari, Alo Kõrve ja Mirtel Pohla, Sampo Sarkola Soomest ning paljud teised Eesti, Läti, Leedu ja Soome näitlejad.

Filmi režissöör on Margus Paju («Supilinna salaselts»), stsenaariumi autorid Tiit Aleksejev, Eriikka Etholén-Paju ja Tom Abrams.

«O2» jõuab kinoekraanidele 2020. aasta sügisel.