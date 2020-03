VAATA KAVA ⟩ Täna stardib Kanal 2s Batmani filmide maraton, avafilmiks «Õigluse liiga»

Seiklusfilmi tele-esilinastus! Kannustatuna taasleitud usust inimkonda ja Supermani isetust teost astub Bruce Wayne (Ben Affleck) uue liitlase Diana Prince’iga (Gal Gadot) vastu seni suurimale vaenlasele. Batman ja Wonder Woman värbavad kärmelt hulga üliinimesi uue tärganud ohuga võitlema. Kuid vaatamata ennenägematule kangelaste liigale, kuhu kuuluvad Batman, Wonder Woman, Aquaman, Küborg ja Välk, võib olla liiga hilja, et päästa planeeti katastroofiliste rünnakute käest.