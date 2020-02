TOP 10 ⟩ Kevad südames? Uus funktsioon paljastab, mida eestlased Netflixis enim vaatavad

Funktsiooni tagamõte on sama mis kinoedetabelitel: inimestele lihtsalt meeldib vaadata samu asju, mida parasjagu teisedki jälgivad, et siis juttu kauemaks jaguks ning seltskonnas «ajast maas» templit külge ei saaks. Edetabel uueneb iga päev ning selle artiklid jõuavad kasutajani tema isiklikku algoritmi pidi – nii jääb «TOP 10» kleepeka märkamine pigem lisaväärtuseks ning süsteem kaasmaalaste sarjamaitset (õnneks – loe edasi) peale ei suru. Pole ka sugugi ebameeldiv veidi justkui «masina sisse» näha, seda enam, et Netflix oma andmeid väga jagama ei kipu, kui üksikute hittfilmide nagu «Birdbox», «6 Underground» või «The Irishman» vaatajanumbrid ning aasta menukid välja arvata.

Kuigi Eesti Netflix on jätkuvalt nn vaese mehe versioon ning meieni jõuab vaid murdosa nüüdseks end ka produtsendina filmitööstuse tippu välja murdnud voogedastusplatvormi kogusisust (vaata Eesti ja muu maailma võrdlust siit ning veendu, et kahe aasta eest ERRis kirjeldatud olukord on püsinud üsna samal tasemel), siis vähemasti hetkel maailmas enim kõneainet pakkuvad hitid jõuavad ka meile.

Nii näiteks tuleb sel nädalal Netflixi Diktori andmetel 14 uut sarja, filmi, dokumentaali või seriaali uut hooaega ning nende seas ka. Uus materjal jõuab kiiresti ka edetabelisse, mida näeb selgesti ka Eesti esikümnest: üleeile välja tulnud narkosarja «Halvale teele» haruseriaal, nurgaadvokaadi seiklustest rääkiv komöödia «Better Call Saul» on lausa teisel kohal. Anne Hathaway mõjus sõjakorrespondendi roll värskes filmis «The Last Thing He Wanted» tõstis selle samuti esikümnesse. Krimisarjade edu on Netflixi üks trumpe ning nii on edetabelis ka «Narcose» uus, Mehhiko narkokartellide süngetest afääridest kõnelev hooaeg.

Tabelist leiame ka vanu nn heavy rotation klassikuid nagu «Perepea» ja «Sõbrad», noorele publikule suunatud seriaale, omaette fenomeniks kujunenud ulme-kostüümidraama «Võõramaalane».

Ent «TOP 10» kleepekaga edetabeli parim osa on muidugi esikoht, mis võtab veidi üllatuma, ent järele mõeldes mitte täielikult. Tuleb välja, et enim vaadatakse Netflixis Eestis romantilist reality-saadet «Love Is Blind». Tegu on Netflixi originaalsaatega, mis kujutab endast eksperimenti, kus suhet otsivad inimesed peavad omale paarilise leidma teda ihusilmaga nägemata. 3-nädalase katse kulminatsiooniks on kihlus ja pulmapidu või siis kiiresti eskaleeruvad kired ja tülid. Sisuliselt on tegemist tüüpilise rämpstelevisiooni esindajaga, millest TLC tüüpi telekanalid kubisevad ning siiani oma kasumi teenivad. Et iseenesest nii aegunud formaat siiani suudab televaatajatel südame põksuma panna, räägib iseenda eest. Võib järeldada, et reality-saate tuttavlik rütm pakub ilmselt siiani unustust otsivale televaatajale mõnusat äraolemist ning eks kevad ole vast ka juba rahvas südames.