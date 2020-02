«Sipsiku» rahvarohke start püstitas Eesti koguperefilmide rekordi

Filmi produtsent Kristel Tõldsepp on «Sipsiku» kinomenu eest vaatajaile südamest tänulik ja kinnitab, et kogu tiim tundis filmi tehes vastutust terve Eesti rahva ees: «Meil on siiralt hea meel, et publik on filmi nii hästi vastu võtnud. On äärmiselt südantsoojendav saada positiivset tagasisidet ning kuulda, et film meeldib nii lastele kui ka nende vanematele ja vanavanematele.»

Postimehe filmikriitik Kristina Herodes käis «Sipsikut» vaatamas koos kahe tütrega, ning tunnistas, et raamatus on Sipsiku seiklused märksa mahedamates toonides edasi antud. Tekkis aga küsimus, kas lastele peaks kogu elu läbi roosa mängufiltri näitama. Herodese 10aastase tütre hinnangul on «Sipsik» just väga aus: «Selline asi on päriselt ka ohtlik! Mõtle, kui sa alla kukud või ära upud. Siis lapsed teavad ja ehk mõtlevad ka enne natuke. Mulle meeldis, et see oli realistlikult tehtud. Muidu on multikates alati vastupidi - hüppad alla, lööd kellegi maha ja ainult tähekesed tulevad, elus ju nii ei ole.»