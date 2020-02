VIDEO ⟩ Ei märganud midagi? Vaata, kui nutikalt olid peidetud «1917» varjatud lõiked

Kuigi samasugust võtet on nähtud varemgi, võtkem kasvõi Alejandro González Iñárritu «Lindmehe», siis vaimustab see ühe-kaadri efekt publikut alati, kuna võimaldab vaatajal kuidagi eriliselt hästi loosse sisse elada. Kui «1917» tegemisel jäeti isegi üsna palju juhuse ja õnne hooleks (näiteks ilma osas), siis lõigete kohad mõeldi eriti kavalasti läbi nii, et hiljem järeltöötluses saaks efektidega üleminekud märkamatuks tuunida. Seda tehti enamasti paari trikiga, mis videost selgelt ilmsiks tulevad: keegi liigub tegelastest mööda, kaamera ees läheb pimedaks, tegelasest võetakse ülisuur plaan jne

Erakordseks teebki filmi lisaks suurepärastele näitlejatele just kaameratöö, mis on usaldatud Mendese sagedase paarimehe, operaator Roger Deakinsi («Blade Runner 2049», «Skyfall», «The Big Lebowski», «Fargo») kätesse. 70-aastane vanameister ning Mendes leiutasid viisi, kuidas jutustada sõdurpoiste lugu nii, et see jõuaks vaatajateni maksimaalselt haaraval ja naturaalsel viisil – katkematu pildina, kus on minimaalselt montaaži. See tähendas aga kaamerameeskonnale ja näitlejaskonnale kohutavalt väljakutsumusterohket tööperioodi: kaevikutes, mudas ja vees tuli veeta lugematuid tunde ning seda olukorras, kus otsustav roll oli jäetud ilmataadile: kuna eesmärk ei võimaldanud võtteplatsil enamasti valgustust kasutada ning järgnevuse jaoks oli tarvis oodata, millal taevas on selline nagu vaja. See omakorda tähendas, et kui tarvis oli pilvist taevast, aga seal siras päike, siis tuli muudkui passida ja olude klappides tegutseda sekundipealt.