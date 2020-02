FILMIKÄGU ⟩ Kuidas suhtub Ott Sepp «Sipsiku» kriitikale ja milleks Eestis kultusfilmide festivali teha?

«Meil on saamas juba väikeseks traditsiooniks, et külalisi on rohkem kui üks. Kõigepealt võõrustame Ott Seppa, kes on andnud oma hääle Sipsikule. Kas kriitika «Sipsiku» suunas tuli talle üllatusena, kuulete juba saates. Nudimata versiooni lõpuosas astub stuudiost läbi Greete Põrk. Naine, kes 10 aastat tagasi tuli vannis ideele asutada Freedom Fries Ameerika Kultusfilmide Festival, mis 27. veebruarist taas Kino Sõprusesse jõuab. Uudistest käivad sel nädalal läbi Martin McDonaghi järgmine projekt, Taika Waititi ja Jude Law ühine telesari, «Lola jooksu» Bollywoodi versioon, «Pühaku» uusversioon ja Adam McKay «Mida põrgut» triloogia viimane osa. Kinokava on sel nädalal väga rahvusvaheline. Lisaks kodumaisele «Sipsikule» on valikus prantslaste «Parimad aastad me elus», Kanada imelapse Xavier Dolani värskeim «Matthias ja Maxime», saksa filmid «Kuldne kinnas» ja «Ma olin, ma olen, ma saan olema», ameeriklaste õudukas «Brahms: Poiss 2» ja venelaste «Kalašnikov»,» tutvustavad saadet selle tegijad Kristjan Gold ja Lauri Kaare.