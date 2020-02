KUULSUSED ARVUSTAVAD ⟩ Kuidas meeldis «Sipsik» Eesti filmiekspertidele ja nende lastele?

Kodumaised filmiasjatundjad moodustasid armastatud kaltsunuku toetuseks ühisrinde ning filmi produtsendid kinnitavad ametlikult, et esilinastusel ei leidunud ainsatki last, kellele «Sipsik» poleks meeldinud. Mida siis filmirahvas arvas?



PÖFFi juht Tiina Lokk käis esilinastusel koos lapselapsega, kellele «Sipsik» väga meeldis: «Ta on just aasta vanem kui Anu filmis. Ta naeris, natuke nuttis ja natuke kartis - kõik täiesti normaalsed emotsioonid. Ja mulle meeldis film ka väga - oli mõnus tervik, hoogne ja huvitav. Oli palju soojust, nalja ja headust. Pole üldse lihtne anda edasi ühe raamatu vaimu ja elustada Edgar Valteri käekirja ekraanil, jäädes seejuures iseendaks ja originaalseks. Meile kahele meeldis »Sipsik« väga, meie ümber olnud lastele ja vanematele samuti. Minge vaatama ja tulete natukene parematena kinost välja!» kinnitas Tiina Lokk.

Katrin Tegova tütrega «Sipsiku» esilinastusel FOTO: Eero Vabamägi/Postimees

Filmilavastaja Katrin Tegova kirjutas oma Facebooki lehel, et «Sipsik» on väga armas, südamlik ja vaimukas ning et tema tütas kaisutas kinost koju jõudes oma õde eriti õrnalt. Küsimusele, kes ta lemmiktegelane oli, vastas tütar: «Loomulikult Ott Sepp!»

Filmiasjatundja Toomas Luhats käis esilinastusel kogu perega: «2aastane ja 9aastane neiu olid võrdselt vaimustuses ning mina oma täiesti rikutud ja kalestunud vana filmide ja sarjade ostja maitsega ei tundnud kordagi, et mind oleks kuidagi solvatud, minu õigusi riivatud, või et Sipsik oleks mind oma piimakrooksuga rivist välja löönud. Inimesed, kellel on lapsed, tundsid ära ilmselt paljud situatsioonid igapäevasest menüüst.» Luhats lisas, et «Sipsik» on mahe vaatamine ja julgeb seda soovitada nii lastele kui täiskasvanutele.

Artur Talvik seltskonnaga «Sipsiku» esilinastusel FOTO: Eero Vabamägi/Postimees

Filmimees Artur Talviku 5aastane tütar ütles isale peale eilset «Sipsiku» esilinastust, et tahab endale ka oma Sipsiku ise meisterdada. «Ühe lastefilmi mõju ei saagi ju parem olla!» lisab Talvik ja kinnitab, et filmitegijana teab kui keeruline ülesanne on teha terviklik täispikk film, mis põhineb lühikestel lugudel: «»Sipsiku« tegijad tulid sellest olukorrast kindlasti auga välja!»

Ajakirja EMA peatoimetaja ja kolme lapse ema Merle Liivak oli esilinastusel samuti koos perega ning ütles, et «Sipsiku» vaatamine oli kui kohtumine parima lapsepõlvesõbraga: «Ootused on laes, sest mälestused temast nõnda soojad ja armsad! Kas »Sipsik« liigutas? Paraku nii, et minul klomp korduvalt kurgus. Eks seda tunnet, et keegi on ustav sõber ja pehme kaisus hoida, vajab nii väike kui ka suur. Ja kui ilus, et meie pisikeste põlvkond saab näha Eesti multifilmi, mis räägib päris asjadest, lihtsalt, kergelt ja selgelt.»