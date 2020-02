TREILER ⟩ HÕFF näitab Oscari-võitjast «Parasiidi» lavastaja raju kultusfilmi verejanulisest jõekollist

«See on «Parasiit» õuduskomöödia võtmes,» iseloomustas filmi HÕFFi juht Helmut Jänes. Tema sõnul tähistab see Bong Joon-ho rahvusvahelise karjääri algust ja näitab, kui hästi valdab ja sulatab autor kokku eri žanreid. «Võrdselt traagiline, hirmuäratav ja absurdselt naljakas,» kirjutas oma kataloogis Pimedate Ööde filmifestival, kus see 13 aastat tagasi esimest ja teadaolevalt viimast korda Eestis ekraanile jõudis.