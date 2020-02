AU JA KIITUS ⟩ Paunvere-saaga viimane peatükk «Talve» ületas 100 000 vaataja piiri

«Talve» on järjekorras üheksas film, mis taasiseseisvunud Eestis kuuekohalise verstapüosti ületab: 100 000 vaataja piiri on suutnud ületada ka «Nimed marmortahvlil» (2002), «1944» (2015), «Klassikokkutulek» (2016), «Klassikokkutulek 2» (2018), «Seltsimees laps» (2018), «Eia jõulud Tondikakul» (2018), «Klassikokkutulek 3» (2019) ning viimati «Tõde ja õigus» (2019).



Juba avanädalavahetusel oli selge, et vaatajate huvi on suur, kui kinno jõudis lausa 43 000 vaatajat, tehes «Talvest» ühe edukaima startija Eesti kinodes. Esimene nädal juba tõi aga kinodesse ligi 70 000 vaatajat. Lisaks 100 000 vaatajale kodumaal on filmi vaatama jõudnud ka tuhanded vaatajad üle lahe Soomes. Juba õige pea jõuab linalugu Berliini filmifestivalile ning et «Talve» võeti juba ka rahvusvahelise levitaja tiiva alla, siis on lootust, et vaatajaid koguneb peagi ka kaugemalt piiri tagant.

Režissöör Ergo Kuld, kelle jaoks on «Talve» tema esimene täispikk mängufilm, on publiku numbrist liigutatud ning tänab kõiki, kes on filmi vaatamas käinud ja tema nägemuse Lutsu loomingust heaks kiitnud. «Kõik see on võimalikuks saanud tänu Eesti parimale stsenaristile, Martin Algusele ja meie suurepärasele koostööle. See publikunumber on lihtsalt imeline tunnustus meie tööle.»

«Talve» on saanud südamliku vastuvõtu osaliseks nii publiku kui ka filmikriitikute poolt. Seda on nimetatud «kardetud elutalve asemel hoopis järelkasvu meeleolukaks suveks». Lavastaja Jaan Tooming kirjutas filmist ja näitlejatest, et «Talve» suurim rõõm on Karl Robert Saaremäe ja Henessi Schmidti duett: «Schmidtis on võlu, mis on järeltehtamatu, see on talle kaasa antud. See võlu avaldub juba esimesest pilgust, ilmumisest kinolinale.»

Filmikriitik Karlo Fungi sõnul on «Talve» «üsna kõnekas vahefiniš Eesti areneva unelmatööstuse ja vana filmitraditsiooni kuuseokkalisel laskesuusarajal» – film võtab kokku ühe enam kui 50 aastat kestnud rahvusliku teksti ekraniseerimise saaga ja toob tagasi isegi mõned samad näitlejad.

Jaanus Kulli on kiitnud filmi leebet lutsulikku huumorit. Filmikriitik Hendrik Alla aga nimetab filmi «21. sajandi huumoriga pipardatud kummarduseks Kruusemendi filmidele».

«Talve» on viimane osa Oskar Lutsu teoste põhjal valminud filmide reas. Filmi tegevus toimub keerulisel ja põneval 1942. aastal, kui Eestis on asendunud Nõukogude okupatsioon Saksa okupatsiooniga. Maad on räsinud küüditamislaine ja ilmasõja lahingud, ent vaatamata ebakindlusele jääb inimloomus ikka endiseks – armastatakse, pidutsetakse, tülitsetakse ja lepitakse. «Talve» tegevustikku raamib Arno Tali poja Arnoldi naasmine kodumaile, mis puhub Paunvere noorte Tootside-Kiirte ja Teelede vahel lõkkele kirgliku armukolmnurga.

Filmis teevad kaasa vanad tuntud tegelased Lutsu esimestest ekraniseeringutest, aga ka kodumaise kino uus näitlejate põlvkond.

Filmis mängivad taas Teele ja Kiire rolle Riina Hein ja Margus Lepa. Teistes osades mängivad Karl Robert Saaremäe, Franz Malmsten, Saara Nüganen, Märt Koik, Harry Kõrvits, Meelis Rämmeld, Kersti Tombak jt.

Filmi produtsendid on Taska Film, Kassikuld ja Apollo Film Productions.