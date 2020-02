PIHTIMUS ⟩ Ben Affleck loobus Batmani rollist, kuna kartis end surnuks juua

47-aastane Affleck, kes pidi nii lavastama järgmise Batmani-filmi (nüüd teeb seda Matt Reeves) kui ka selles taaskord peategelast kehastama (nüüd teeb seda Robert Pattinson), koges vahetult enne pöördepunkti üksjagu raskusi kinokassades ootusi mitte õigustanud filmiga «Õigluse liiga» (Justice League) ning oli jõudnud oma eluga viletsasse punkti, kus tema nn deemonid hakkasid taas pead tõstma, selgub artiklist. Pole saladus, et mees on alkohoolik ning asjad olid hakanud kiiva kiskuma.



«Näitasin kellelegi «Batmani» stsenaariumit ja nad ütlesid, et see on väga hea, aga sa jood ennast surnuks, kui selle ette võtad,» tunnistas näitleja. Nii sündis otsus mõneks ajaks koomiksifilmide maailmast tagasi tõmbuda. Tegu oli siis Afflecki kaaskirjutatud käsikirjaga, mis siiski ekraniseerimisele ei tule – Matt Reevesil oli filmist oma nägemus.



Pimeduse rüütli kehastamise asemel, mida Affleck oli teinud alates 2016. aastast, võttis mees ette hoopiski teistlaadi tüki. Märtsis esilinastuvas draamas (eks isikliku elu draamad ujuvadki enamasti just aktiivsel promoperioodil välja) «Tagasitee» (The Way Back) kehastab Affleck endisest korvpallurist alkohoolikut, kellele pakutakse kodukoolis treeneri kohta. Mida paremini meeskond mängib, seda enam kipuvad aga vanad saatanad mehe hinge närima.

Tegu on niisiis omamoodi teraapilise filmirolliga, mida mees ka ise tunnistab, sest vaatamata Batmani-filmi ohverdamisele pudenes Affleck ikkagi nn vagunilt maha ning lõpetas taastusravil. Õnneks on Hollywood alkohoolikutest sõpru täis ning nii on oma nõu ja jõuga Affleckit sõltuvusest üle olla nii ammu karsked Bradley Cooper kui ka Robert Downey Jr.

«On teatud asju, mida inimesed sageli ei teadvusta võõrutusravi juures ning see on asjaolu, et see juurutab teatud väärtusi. Ole aus. Ole usaldusväärne. Aita teisi. Vabanda, kui oled vea teinud,» jagas näitleja oma mõtteid.