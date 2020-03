TREILER ⟩ Eesti režissööri animafilm «Bayala: maagiline teekond» lennutab võluvasse lohede ja haldjate maailma

Bayala on maagiline haldjate maa. Siin on nii lumiseid mäetippe kui rohelisi aasasid, igal pool lokkab müstiline taimestik lokkab igal pool ja erinevad haldjate hõimud on asustanud selle maa kaugeimadki nurgad. Iga viimne kui olend ja taim selles erilises maailmas on omavahel seotud. Pikka aega elasid haldjad omavahel ja loodusega harmoonias, kuni varjuhaldjate kuninganna Ophira otsustas ootamatult võimu enda kätte koondada. Ophira otsis üles kõik lohede munad, et koos nendega kogu Bayala võluvägi enda kätte saada. Ilma poegadeta jäi lohesid Bayalasd üha vähemaks. Ja koos lohede kadumisega hakkas hääbuma ka Bayala võluvägi. Hõimud läksid omavahel tülli ja ilmus Närb, mis roomas kindlal meelel ühest kuningriigist teise, tappes valimatult kõik enda teel, samal ajal kui Ophira võim ja pimedus üha kasvasid. Hoolimata Ophira plaanidest käib Päikesepalees aga vilgas ettevalmistus uue kuninganna Eyela kroonimiseks, mille puhul on kokku kutsutud kõik hõimud, välja arvatud varjuhaldjad. Kui uudishimulik päikesehaldjas Marween toob uuele kuningannale kingiks lohe muna, tärkab haldjates jälle lootus: kui neil õnnestub lohed tagasi meelitada, siis on võimalik ka Bayala võluvägi päästa. Nüüd on aga vaja kõik hõimud ühele meelele saada, et side lohede ja haldjate vahel taasluua. Paraku on selleks tähtsaks rituaaliks vaja kohale kutsuda kõikide hõimude esindajad, sealhulgas ka varjuhaldjad. Päikesehaldjate printsess Surah koos kaaslastega võtabki ette seiklusrikka retke, mis viib nad nii kaugetesse Lohede mägedesse kui ka ohtliku varjuhaldjate kuninganna Ophira lossi.



Aina Järvine on Suurbritannias ja Taanis õppinud Eesti režissöör ja toimetaja («Detsembrikuumus»), kes lõi stsenaristi ja režissööri assistendina kaasa ka «Sipsiku» tegemisel.