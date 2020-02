Ülimalt elurõõmus komöödia Jane'ist (Meryl Streep), kes on viimaks teinud rahu oma advokaadist eksabikaasa Jake'iga (Alec Baldwin). Ent kui Jane ja Jake peatuvad oma poja ülikooli lõpetamise ajal samas hotellis, hakkavad asjad muutuma keeruliseks. Sasipuntrasse segatakse ka arhitekt Adam (Steve Martin), kelle Jane palkas oma kööki renoveerima. Enda lahutusest toibuda püüdev Adam hakkab Jane'i armuma, kuid märkab peagi, et on saanud osaks armukolmnurgast. Film ei sobi alaealistele.