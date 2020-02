Tume tulevik Kanal 2s: Will Smithist saab «Ma olen legendis» viirusest laastatud inimkonna viimane lootus

Kassahitist ulmepõnevik mehest (Will Smith), kes on inimkonna viimane lootus kohutavast viirusest laastatud maailmas. Robert on andekas teadlane, kuid isegi tema ei suutnud peatada kohutavat viirust, mis oli pidurdamatu, ravimatu ja mis kõige hullem, inimeste endi loodud. Mingil põhjusel selle haiguse suhtes immuunne Robert on veetnud viimased kolm aastat New Yorgi varemetes, saates iga päev välja raadiosignaali, lootuses leida teisigi ellujäänuid. Ent ta ei ole üksi. Muteerunud ohvrid peidavad end pimeduses, jälgides Roberti iga sammu ning oodates, millal mees teeb saatusliku vea.