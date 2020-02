PÕNEV GRAAFIK ⟩ Mitut Hollywoodi rikkaimat näitlejat läheb vaja, et saaks kokku ühe Elon Muski?

LearnBondsi investeerimisuudiste artiklist selgub, et kosmose- ja autotööstur Elon Musk on 6 korda rikkam kui 20 Hollywoodi rikkaimat näitlejat kokku: kui näitlejatel on kamba peale ette näidata 6,55 miljardi dollari suurune varandus, siis Muski n-ö väärtuseks on arvatud 40 miljardit.



Musk pole aga sugugi korporatiivmaailma kõige rikkam tipptegija – rikkuse poolest on esikohal ikkagi Amazoni asutaja Jeff Bezos, kelle kohta tehti Oscaritel nalja, et «ta on nii rikas, et lahutas abielu ja on ikkagi maailma rikkaim mees». Maailma 20 tipprikkuri vara ulatub kokku 873,7 miljardi dollarini ehk siis Hollywoodi näitlejate esikakskümmend on artikli kohaselt ärikate tippliigast lausa 133 korda vaesem.