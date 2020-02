VAATA TASUTA ⟩ Dokk paljastab, milline hiilgelpettus seisis 90ndate poistebändide edu taga

Pearlman, saanud inspiratsiooni New Kids on The Blocki edust, asutas 1992. aastal plaadifirma Trans Continental Records, mille eesmärgiks sai poistebändifenomeni kopeerimine. Pealman korraldas 3 miljonit dollarit maksnud talendiotsingu ning valis isiklikult välja 5 andekat poissi, kellest sai läbi aegade kõige edukam poistebänd Backstreet Boys. Mõni aasta hiljem kordasid nad oma skeemi ning asutasid poistebändi NSYNC, mis ei osutunud päris sama edukaks, kuid millest sai siiski ülemaailmne hittkollektiiv, mis müüs plaate 70 miljoni dollari eest. Hiljem asutas Pearlman veel hulga bände, millest nii mõnedki suurt edu saavutasid (O-Town, LFO, Take 5 jt).



Lennunduses alustanud, kuid muusikamoguliks tõusnud Pearlman ei suutnud millegipärast leppida oma isegi suure eduga ning rahaahnus võttis võimust. Ta teostas oma suurimad pettused Trans Continentali n-ö hea nime all, pettes investoritelt välja oma 300 miljonit dollarit, lastes neil pumbata raha sama nimega ettevõtetesse, mis eksisteerisid vaid paberil.