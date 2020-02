HUVITAV TEADA ⟩ Režissöör paljastas, mida tähendas «Parasiidi» humoorikalt piinlik seksistseen

«See stseen ei olnud mõeldud selleks, et filmile erootilist tooni anda. Pigemini oli sel tegemist filmi üldise teemaga, milleks on endast erimeva klassi võõraste eraellu vaatamine. Juhtub väga harva, et rikkad ja vaesed omavahel nii lähedalt kokku puutuvad, et tunnevad teineteise lõhna (lõhn on filmis omaette teema – toim.). Nad liiguvad hoopis erinevates ruumides ning on alati eraldatud – lennukites näiteks äri- või esimeses klassis ja economy ehk tavalises klassis. Ent selles filmis on kohti, kus need kaks maailma puutuvad väga lähedalt kokku kas siis läbi õpetamise, majapidamise või auto juhtimise. Seksistseen on selle kummaliselt intiimse kokkupuute kulminatsioon ning tegelikult räägib see end laua all peitvast perekonnast, mitte seksivast paarist. Leidsin, et see annaks filmile väga võimsat pinget,» selgitas filmitegija.