100 000 klubi paistab! «Talve» tõi avanädalal kinodesse üle 68 000 kinosõbra

«Talve» üks produtsentidest Kristian Taska ütleb rõõmsalt, et nüüdseks on selge, see romantiline ja lõbus film on kohe-kohe jõudmas üle 100 000 kinovaatajaga filmide hulka. «Täna on neid eesti filme, mis on selle numbri ületanud, võimalik kokku lugeda vaid kahe käe sõrmedel,» sõnas Taska, kelle sõnul on väga uhke olla osa Kiire ja Teele lugude kinoajaloost. «Soovin ilusat sõbrapäeva nädalavahetust kõigile meie uute ja vanade Paunvere sõprade ringis.»

«Talve» teine produtsent Tanel Tatter lisab: «Hinges on hea tunne, et suutsime luua filmi, mis vaatajatele korda läheb. Aitäh kõikidele vaatajatele usalduse eest. Oleme teinud kõik, et film jõuaks võimalikult laia publikuni ja esimene nädal näitab, et meie töö kannab vilja. Taska Film ja Apollo Film Productions koostöö on kenasti käima läinud ja lubame, et peagi on kuulda uusi huvitavaid uudiseid. Ilus kingitus meile kõigile sõbrapäevaks!»

Sellest nädalast esindab mängufilmi «Talve» üle maailma Stockholmis baseeruv filmide müügifirma Eyewell, mis on varasemalt olnud filmi «1944» müügiagent. «Talve» jõuab filmiturule juba uue nädala lõpul toimuval A-klassi filmifestivalil Berlinale.

«Talve» on viimane osa Oskar Lutsu teoste põhjal valminud filmide reas. Filmi tegevus toimub keerulisel ja põneval 1942. aastal, kui Eestis on asendunud Nõukogude okupatsioon Saksa okupatsiooniga. Maad on räsinud küüditamislaine ja ilmasõja lahingud, ent vaatamata ebakindlusele jääb inimloomus ikka endiseks – armastatakse, pidutsetakse, tülitsetakse ja lepitakse. «Talve» tegevustikku raamib Arno Tali poja Arnoldi naasmine kodumaile, mis puhub Paunvere noorte Tootside-Kiirte ja Teelede vahel lõkkele kirgliku armukolmnurga.

Režissöör on Ergo Kuld ja stsenarist Martin Algus. «Üritame tabada ehedat lutsulikkust ja minna samasse ritta filmidega, mis varem on ilmunud,» rääkis Algus Tartu Postimehele. «Žanriliselt on meie film draama-komöödia, sest Lutsuga seonduvalt oodatakse ikka huumorit, nii et sellest me ei pääse ja mõnuga kasutame seda teed.»

Filmis mängivad taas Teele ja Kiire rolle Riina Hein ja Margus Lepa. Teistes osades mängivad Karl Robert Saaremäe, Franz Malmsten, Saara Nüganen, Märt Koik, Harry Kõrvits, Meelis Rämmeld, Kersti Tombak jt.