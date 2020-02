FILMIKÄGU ⟩ Kuidas Sipsik laulma panna ehk külas filmimuusika meister Ewert Sundja

«Sipsik on paljude tänaste emade-isade lapsepõlvekangelane ja otsus filmis kaasa lüüa sündis hetkega. Erinevalt stsenaariumist ja filmi visuaalsest poolest sai muusikat hakata kirjutama nullist, mis tähendas, et tunne oli umbes selline nagu põhikoolis vabal teemal kirjandit kirjutades,» kirjeldab helilooja protsessi algust. «Aga Leelo Tungla sõnadele on ju lausa lust muusikat luua ja see pool aastat, mis möödus mitte ainult lennukalt klaveri taga, vaid ka üsna tehnilist tööd tehes ekraani ees, oli minu jaoks täis küll väljakutseid, kuid ennekõike avastamisrõõmu ja põnevust,» on Sundja loomeprotsessiga rahul.

Filmi produtsendi Kristel Tõldsepa sõnul on muusikaline koostöö Ewertiga olnud äärmiselt meeldiv ja nauditav: «Tema kirjutatud lood on just need, mida Sipsiku film vajas – õigeid emotsioone siiralt edasi kandvad ja piisavalt sügavad, et kõnetada igas vanuses kuulajat. Maani kummarduse teeme ka Leelo Tunglale kelmikate värsside eest.»

Kuidas Ott Sepp Sipsiku rolli sai, kommenteerib armastatud näitleja nii: «Ega seda rolli kohe pakutudki, alguses kutsuti prooviesinemisele. Kuid kui teada sain, et mind sooviti Sipsiku osa lugema, olid tunded ülevoolavad. Samas tekkis ka hirm seoses tohutu vastutuskoormaga. Ikkagi Sipsik – see ei ole ometi mingi suvaline kana kuskil välismaa animatsioonis.» Kuidas näitleja nukule sobiva hääle leidis, oli omaette protsess: «Proovisime koos režissööridega nii ja naa, aga lõpuks tundus, et Sipsiku häält ei peaks kuidagi eraldi tegema, vaid see on olnud minu sees kogu aeg olemas.»

Filmis on üks stseen, kus Sipsik ja Anu krooksuvad võidu. «Kes mind tunnevad, teavad, et krooksumine on minu jaoks sama oluline kui hingamine. Ometigi mikrofoni ees, stressisituatsioonis, ei tulnud see mul kuidagi välja, ükskõik kui kõvasti ma proovisin või kui gaasilist limonaadi jõin,» meenutab Ott. «Õnneks peaaegu aasta pärast esimest helindamist kutsuti tagasi väikesi parandusi tegema ning siis ma võtsin ennast kokku ja sain Sipsiku jaoks ka mõned elegantsed krooksud lõpuks ära salvestatud,» kirjeldab peaosatäitja häälnäitlemise töö humoorikat poolt.

Eno Raua legendaarse lasteraamatu alusel kirjutasid stsenaariumi Karsten Kiilerich ja Aina Järvine, dialoogide autor on Mihkel Raud ning produtsendid Kristel Tõldsepp ja Anders Mastrup. Heliloojad ja filmilaulude autorid on Ewert Sundja ja Liina Sumera.