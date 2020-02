TREILER ⟩ Hädakisa tõttu ohtlikuks kuulutatud õudukas «Inimjaht» näeb siiski ilmavalgust

Õudukas, milles 12 võhivõõrast avastavad, et neile peetakse armutult võigast inimjahti, lükati n-ö riiulisse ootele pärast seda, kui esimese treileri peale puhkes suur hädakisa: mis mõttes saab ilmavalgust näha haiglane tapafantaasia, milles rikkad «liberaalid» oma lõbuks vaeseid «konservatiive» notivad? Linalugu peeti suisa ühiskondlikult ohtlikuks, ent nagu iga terve mõistusega inimene aru saab, siis paisutati olukord meedias üle ning rakendati poliitilistesse debattidesse, millesse see tegelikult ei puutunud.

Peaosades astuvad filmis üles peamiselt naised: Hilary Swank, Betty Gilpin («Stuber»), Emma Roberts jt. Richard Connelli 1924. aasta novellil «The Most Dangerous Game» (mis on inspiratsiooni andnud arvukatele filmidele, sh «Näljamängudele») põhineva filmi on tootnud Blumhouse Productions, mis on toonud ekraanile hulgaliselt kvaliteetset õudust, kuid mitte ainult: ettevõtte tööde nimekirjast leiab sellised teosed nagu «Halloween», «Get Out», «Ma», aga ka «BlaKkKlansman», «Whiplash» jpt