FILMIBUUM ⟩ Pinocchio muinasjutust tuleb lühikese vahega välja kolm uut filmi

Veidi käegakatsutavam on Netflixi animeeritud «Pinocchio», mis jõuab voogedastusplatvormile tuleval aastal ning mille lavastab fantaasiailmade meister Guillermo del Toro. Mis teeb selle loo põnevaks, on asjaolu, et tegu saab olema väga isevärki teosega, mis on kõigele lisaks lavastaja esimene täispikk animeeritud film. Nagu del Torolt võibki oodata, on Netflixi versioon klassikalisest loost süngem kui see iseenesestki on ning leiab aset 1930date fašistlikus Itaalias. Tagatippu on tegu muusikaliga, mille kampa on võetud kaks Oscarit võitnud helilooja Alexandre Desplat («Väikesed naised»). Näitlejaskond, kes tegelastele hääled kingib, on äärmiselt väärikas, eesotsas Tilda Swintoni, Ewan McGregori ja Christoph Waltziga.