MIS JUHTUS? ⟩ Margot Robbie koomiksifilmile pandi suure paanikaga uus pealkiri

Põhjus, nagu kirjutab The Verge, on üpriski proosaline: kuna endine pealkiri sai ükslugu vallatult pikk, siis polnud see just kuigi SEO-sõbralik ehk siis maakeeli takerdus film internetis otsingusüsteemide rägastikku, viies sellega alla filmi potentsiaali oma sihtpublikuni jõudmiseks. Muidu poleks ehk filmi ilmumise järel kiiruga pealkirja muutma asutud, kuid asjalood kiskusid kriitiliseks: film suutis avanädalavahetusel genereerida vaid pool oodatud kassatulust (33 miljonit dollarit). Nüüd kannab film pealkirja «Harley Quinn: Röövlinnud» (Harley Quinn: Birds of Prey) ning võtab mõtlema, miks selle peale kohe alguses ei tuldud. Warner Brosi esindaja põhjendas nimemuutust sellega, et nüüd on film netist ja piletimüügiplatvormidel kergemini leitav ja – siin peitub võti – inimesed saavad paremini aru, kellest film on. Samalaadne viga tehti kassades hävinud «Tumeda fööniksi» turundamisel, kui jäeti märkimata, et tegu on «X-meeste» saaga filmiga.