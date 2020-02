TREILER ⟩ Kultusrežissöör Wes Andersoni uusimas šedöövris tegutseb punt ajakirjanikke

Koomilise draama keskmes on ameeriklastest koosnev ajakirjatoimetus, mis tegutseb fiktiivses reaalsuses: millalgi 20. sajandil mingis Prantsusmaa linnas. Ajakirjanike ülesandeks on koostada iganädalane häälekandja, mis kajastab poliitikat, kunsti ning ka mõningaid elulisi teemasid. Peatoimetajana on postil Andersoni residentnäitleja Bill Murray kehastatud Arthur Howitzer Jr, kelle puhul on inspiratsiooni saadud The New Yorkeri kaasasutaja Harold Rossi isikust.