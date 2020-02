RETROVIDEO ⟩ Rikkurproua Ella Salmon annab nõu, millise Eesti rahvaravitseja jutule maksab minna

Klipis arutlevad Salmonite matroon Ella (Ita Ever) ja tema tütar Sirje (Kersti Kreismann) selle üle, millise tuntud ravitseja jutule oleks kõige mõistlikum minna ning millise transpordiga. Kuigi seriaal pole tervikkujul säilinud ega jõua eetrisse enam kunagi, siis õnneks on säilinud üksikud jupid sellest 90ndate elu ja rikkusunelmaid kajastanud seriaalist, millest käis omal ajal läbi mitmeid tuntud nägusid, teiste seas ka tänaseks siitilmast lahkunud Vigala Sass.

25 aastat hiljem on perekond Salmonid Eestit valitsenud viimased veerand sajandit, nii kaudselt kui ka otseselt. Rikkusest on saanud jõukus ja saavutustest võim. Dünastia on isegi põlvkonna võrra laienenud, ent Salmonid on sisimas jäänud selleks, kes nad olid ning iha veelgi enama järele pole kustunud. Perepea Ella Salmon (Ita Ever) on olnud isegi president, kuid sellestki jääb neile väheks.